Parking Russia

Международная выставка оборудования и технологий для обустройства и эксплуатации парковочного пространства

16–18 ноября 2021
#ВыставкиКонгрессыЭффективноБезопасно

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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Посетите выставку, чтобы:
  • Сравнить и выбрать системы автоматизации и управления парковками
  • Обновить парковочное оборудование на выгодных условиях по системе trade-in от производителей
  • Провести прямые переговоры с производителями и задать интересующие вас вопросы напрямую техническим специалистам
  • Организовать парковочное пространство, избежав ошибок на этапе проектирования

    На выставке будут представлены будут представлены механизированные паркинги, системы управления парковками, шлагбаумы, паркоматы, ворота, зарядные станции для электротранспорта, а также программное обеспечение и услуги для обустройства и эксплуатации парковочного пространства.Среди участников: CAME, SKIDATA, ПАРКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ISD, АВТОМАТ-ПАРКИНГ, МОГИЛЕВЛИФТМАШ, РПС, АП ТЕХНОЛОГИИ, НПП СТАРТ им. А.И. Яскина, ТАГРА, РУСПАРКИНГ, К2, ФЕРРО-СТРОЙ, ТЕХНОЛОГИЯ ПК, ААМ СИСТЕМЗ, ПРОМЭНЕРГО, ВОЛЬТ и многие другие.

    Выставка Parking Russia предоставит широкие возможности для нетворкинга и обмена опытом по самым актуальным вопросам обустройства городского и коммерческого парковочного пространства.
    • Получить электронный билет
    В рамках деловой программы выставки пройдут:

  • Отраслевая конференция «Индустрия паркинга в России», а также сессии:

  • Инновации в сфере парковочного бизнеса – актуальная ситуация, перспективы развития

  • Наземный и подземный паркинг – проектирование, строительство, эксплуатация

  • Организация парковочных пространств в местах массового скопления людей, жилых комплексах и социально-общественных организациях

    и многое другое
    • Примите участие в выставке 2021 года
    Участие в Parking Russia – это:
  • Эффективный инструмент увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов, заинтересованных в строительстве и модернизации парковочных пространств
  • Возможность продемонстрировать потенциальным заказчикам оборудование в действии
  • Возможность провести личные встречи со специалистами, заинтересованными в закупках оборудования для паркингов
  • Широкие возможности для обмена опытом и доступ к стратегической информации в рамках разноформатной деловой программы
  • Возможность представить свою продукцию и услуги профессионалам в сфере муниципального парковочного бизнеса, принимающим ключевые решения на городском и региональном уровнях

    Станьте частью важного отраслевого события, где определится курс на трансформацию парковочных пространств в инновационные паркинги завтрашнего дня!
    • Забронировать стенд
    Выставку посетят:
  • операторы и владельцы парковочных пространств
  • представители муниципальных властей крупнейших городов России
  • руководители строительных компаний, заинтересованные в организации парковочных пространств на своих объектах
  • руководители и специалисты компаний-поставщиков услуг по проектированию, строительству, обустройству, модернизации, управлению, автоматизации парковочных пространств
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    «Parking Russia – это та выставка, которую бизнес ждал, как минимум, последние 5 лет. Это отличная стартовая площадка, как для поставщиков, так и для инвесторов, чтобы задать друг другу волнующие вопросы, найти на них ответы и, как результат, популяризировать применение роботизированных парковочных технологий в современных градостроительных проектах.»

    Бобылева Юлия Сергеевна, Генеральный директор ООО «РусПаркинг»
    «Parking Russia 2021 значимое событие для нас. Такая выставка впервые проводится в России. Она нишевая, узкоспециализированная, а это значит, что на мероприятии будет уникальная целевая аудитория — только те, кому близка тема парковочного оборудования. Такая сегментация ускоряет рост и развитие ниши.»

    Николаев Сергей Вячеславович, технолог, начальник отдела продаж ООО ПК «Технология»
    Новости
    ОАО «Могилевлифтмаш» – участник выставки Parking Russia 2021
    13 октября 2021
    ОАО «Могилевлифтмаш» – участник выставки Parking Russia 2021
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    Компактные зарядные станции от Корпорации ПСС на выставке Parking Russia
    12 октября 2021
    Компактные зарядные станции от Корпорации ПСС на выставке Parking Russia
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    Парковочное оборудование TICKET WAY на выставке Parking Russia
    11 октября 2021
    Парковочное оборудование TICKET WAY на выставке Parking Russia
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    Спикеры
    Игорь Моржаретто
    Игорь Моржаретто
    Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ
    Михаил Блинкин
    Михаил Блинкин
    Председатель Общественного совета Министерства транспорта РФ, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «ВШЭ», член Экспертного совета при Правительстве РФ
    Андрей Пшеничников
    Андрей Пшеничников
    Руководитель направления NeoPark по Москве и ЦФО, руководитель разработки
    Илья Заливухин
    Илья Заливухин
    Член рабочей группы Минрегиона РФ по развитию агломераций, член бюро Совета по территориальному планированию и градостроительству САР, соучредитель НП «Объединение градостроительной документации»
    Александр Шумский
    Александр Шумский
    Руководитель экспертного центра Пробок.нет, член Общественной Палаты города Москвы, председатель Проектного технического комитета 703 «Удобная дорога» при Росстандарте
    Рашид Мангушев
    Рашид Мангушев
    Член-корреспондент РААСН, д.т.н., профессор, заведующий. кафедрой геотехники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
    Анатолий Осокин
    Анатолий Осокин
    К.т.н., доцент кафедры геотехники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
    Сергей Кольцов
    Сергей Кольцов
    Коммерческий директор ГК «Ферро-Строй»
    Татьяна Пономарева
    Татьяна Пономарева
    Директор по развитию ООО «Городская Среда»
    Татьяна Назмеева
    Татьяна Назмеева
    Руководитель проектов инженерного центра Ассоциации Развития Стального Строительства (АРСС)
    Евгений Антропов
    Евгений Антропов
    Руководитель проектов инженерного центра Ассоциации Развития Стального Строительства (АРСС)
    Антон Носов
    Антон Носов
    Технический директор Sika Россия
    Виталий Фёдоров
    Виталий Фёдоров
    Генеральный директор компании Intelvision
    Михаил Козлов
    Михаил Козлов
    Сооснователь и коммерческий директор компании OVISION
    Игорь Сухоставский
    Игорь Сухоставский
    Генеральный директор ГК «Терминальные Технологии»
    Андрей Коротков
    Андрей Коротков
    Исполнительный директор НП «Ассоциация развития парковочного пространства», исполнительный директор ООО «ПАРКИНГИ МЕГАПОЛИСА»
    Тимур Абдуллин
    Тимур Абдуллин
    Директор ООО «Метрика Б» (компания INOFACE — высокоточные биометрические системы распознавания лиц), участник Инновационного центра «Сколково», резидент «ИТ-парк»
    Федор Жерновой
    Федор Жерновой
    CEO компании ООО «Городские парковки»
    Петр Шкуматов
    Петр Шкуматов
    Координатор движения «Общество синих ведерок»
    Ия Гордеева
    Ия Гордеева
    Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры
    Тимур Жамалетдинов
    Тимур Жамалетдинов
    Генеральный директор ООО «ВОЛЬТ»
    Алексей Леонов
    Алексей Леонов
    Генеральный директор ООО «Энел Икс Рус»
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    Участники выставки
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