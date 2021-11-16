Посетите выставку, чтобы:

Сравнить и выбрать системы автоматизации и управления парковками

Обновить парковочное оборудование на выгодных условиях по системе trade-in от производителей

Провести прямые переговоры с производителями и задать интересующие вас вопросы напрямую техническим специалистам

Организовать парковочное пространство, избежав ошибок на этапе проектирования



На выставке будут представлены будут представлены механизированные паркинги, системы управления парковками, шлагбаумы, паркоматы, ворота, зарядные станции для электротранспорта, а также программное обеспечение и услуги для обустройства и эксплуатации парковочного пространства.Среди участников: CAME, SKIDATA, ПАРКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ISD, АВТОМАТ-ПАРКИНГ, МОГИЛЕВЛИФТМАШ, РПС, АП ТЕХНОЛОГИИ, НПП СТАРТ им. А.И. Яскина, ТАГРА, РУСПАРКИНГ, К2, ФЕРРО-СТРОЙ, ТЕХНОЛОГИЯ ПК, ААМ СИСТЕМЗ, ПРОМЭНЕРГО, ВОЛЬТ и многие другие.



Выставка Parking Russia предоставит широкие возможности для нетворкинга и обмена опытом по самым актуальным вопросам обустройства городского и коммерческого парковочного пространства.